РИАМО - 1 сен. Правоохранительные органы обеспечили безопасность всех мероприятий, прошедших в День знаний на территории Подмосковья, этим занимались более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 1,4 тыс. сотрудников ЧОП, а также представители казачества, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Накануне 1 сентября сотрудники обследовали места проведения мероприятий, используя спецтехнику и служебных собак.

«1 сентября торжественные линейки во всех школах Подмосковья прошли в штатном режиме, без нарушений», - сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Летом была повышена антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций региона. Поручение было дано губернатором Московской области Андреем Воробьевым в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

Особое внимание уделено оснащению школ инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, обеспечению профессиональной физической охраны, актуализации паспортов безопасности.