РИАМО - 1 сен. Возле Малого Федосьинского пруда в столичном районе Ново-Переделкино завершаются работы по благоустройству нового сквера, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В новом сквере рабочие обновили дорожно-тропиночную сеть, заменили фонари, обустроили пирсы и сходы к водоему.

Также на данной территории реконструировали детскую площадку, на ней установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочный лабиринт и полосу препятствий. Еще рабочие обновили газоны, высадили деревья и кустарники.

На территории Московского индустриального колледжа, который расположен недалеко от нового сквера, реконструировали футбольное поле и площадку для игры в баскетбол, еще там появились уличные тренажеры.

На сегодняшний день завершается обустройство зон тихого отдыха у воды.