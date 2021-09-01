РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с заместителем председателя правительства Московской области – министром здравоохранения Московской области торжественно открыли новую лингвистическую школ в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новая Лингвистическая школа на 1,5 тыс мест открыла сегодня свои двери в ЖК «Люберецкий»! Самые теплые пожелания - малышам-первоклашкам! В новой школе восемь первых классов – 237 мальчишек и девчонок. Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь. А вы навсегда войдете в историю Лингвистической школы как ее первые ученики. От всей души желаю всем ребятам хорошей учебы, здоровья, усидчивости, успехов! В добрый путь», - сказал Ружицкий.

По словам Стригунковой, открытия школы ждали жители города — это самая большая школа, которая позволит избавиться от двухсменного графика обучения во многих учебных заведениях Люберец.

«Пускай новый учебный год будет интересным, позитивным, насыщенным и легким. И главное, хочу пожелать всем крепкого здоровья», - добавила Стригункова.