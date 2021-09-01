РИАМО - 1 сен. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова совместно с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и главой округа Сергеем Юровым поздравила с Днем знаний учащихся нового корпуса школы №8 в Балашихе.

«Поздравляю всех с началом учебного года! Хочу передать самые искренние поздравления от губернатора. Сегодня очень важный день - открываются 3 новых школы. Сейчас вы зайдете в класс и поймете, какие вы счастливые. Каждое утро будете быстрее родителей просыпаться, чтобы бежать в вашу самую лучшую школу, к друзьям и чудесным учителям. Ребята, у вас все только начинается! Труда, терпения и большего желания узнавать новое! Только вперед!» - сказала Наталья Виртуозова.

Всего в учебном комплексе занимаются более 2,1 тыс. школьников. Направления: физико-математическое, гуманитарное, социально-экономическое, кадетское и инклюзивное образование, военно-патриотическое воспитание. С открытием пристройки на 600 мест в мкр. Кучино обучение будет только в 1-ю смену.

«Сокращение 2-й смены – это один из приоритетов в сфере образования, над которым постоянно работает администрация Балашихи вместе с губернатором и Московской областной думой», - отметил Игорь Брынцалов.

Пристройку возвели всего за 2 года. Начали в 2019-м, когда губернатор Андрей Воробьев вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой дал старт одновременной закладке 50 школ. Всего в Балашихе 2,6 тыс. ребят начали сегодня заниматься в новых образовательных учреждениях.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы отмечаем в округе двойной праздник - открываем 3 новые школы. Это подспорье, строители проделали большую работу, и теперь предстоит вдохнуть в эти здания жизнь», - сказал Сергей Юров.

В новом корпусе есть все необходимое: просторные классы, актовый и спортивные залы, библиотечно-информационный центр, волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки и даже игровая площадка для младших классов.

«Дорогие наши первоклассники, я желаю, чтобы школа стала для вас вторым домом. Уважаемые коллеги, учителя, вам - профессионального роста. Уважаемые родители, вам - терпения, а выпускникам - успешной подготовки к итоговой аттестации», - напутствовала директор школы Тамара Волошина.