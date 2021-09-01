РИАМО - 1 сен. В День знаний сотрудники МВД России обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан, сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня более чем в 45 тысячах школ по всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что прежде образовательные организации обследовали кинологи.
«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования 1 сентября задействовано более 113 тысяч сотрудников полиции», — отметила Волк.
На пешеходных переходах и автомобильных дорогах, прилегающих к территориям школ, дежурили сотрудники Госавтоинспекции.
Участвовали и военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных структур и общественных формирований правоохранительной направленности.
«Нарушений общественного порядка не допущено», – сказала она.
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