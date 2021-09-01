РИАМО - 1 сен. В День знаний сотрудники МВД России обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня более чем в 45 тысячах школ по всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что прежде образовательные организации обследовали кинологи.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования 1 сентября задействовано более 113 тысяч сотрудников полиции», — отметила Волк.

На пешеходных переходах и автомобильных дорогах, прилегающих к территориям школ, дежурили сотрудники Госавтоинспекции.

Участвовали и военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных структур и общественных формирований правоохранительной направленности.

«Нарушений общественного порядка не допущено», – сказала она.