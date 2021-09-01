РИАМО - 1 сен. В столичных школах начали работать медиа, предпринимательские классы и другие, они дадут ученикам возможность окунуться в профессию и принять осознанное решение о том, подходит она ему или нет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Александр Молотков.

«Предпрофессиональные классы были задуманы, чтобы ребенок попробовал себя в какой-то отрасли и примерил на себя профессию и понял, его это или не его. И его выбор к концу школы был осознанным», — рассказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что все предпрофессиональные программы формируются по запросу и они ориентированы на те сферы, которые развиваются в городе. ​

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