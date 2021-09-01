РИАМО - 1 сен. Школьники из столицы на международных олимпиадах завоевали 17 медалей, из них 13 золотых, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Александр Молотков.

«Международный уровень – это все-таки международный уровень. А все начинается со школы, со школьного этапа, и действительно очень приятно, что олимпиады перестали быть чем-то элитарным», — сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что если раньше подготовка олимпиадника любого уровня — это был удел лишь единичных образовательных учреждений города, то теперь школьный этап олимпиад проходит повсеместно. В них участвуют 550 тыс. учеников. ​

Ранее школьники столицы стали обладателями трех наград высшего достоинства на V Европейской олимпиаде юниоров по информатике.