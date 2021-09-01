РИАМО - 1 сен. Минувшее лето в Подмосковье и столице стало вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений после лета 2010 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Июнь в Московском регионе был дождливым, но осадки распределились неравномерно. На ВДНХ выпало 63 мм осадков при норме 75 мм, а у МГУ и Тимирязевской сельскохозяйственной академии осадков выпало больше нормы. Так, у академии выпало 142 мм осадков при норме 79 мм. На ВДНХ много осадков выпало 11 и 28 июня – 14 и 20 мм соответственно.

Средняя температура воздуха в июне превысила норму на 3,9 градуса. Самой холодной была ночь 1 июня, тогда температура опустилась до 4 градусов. Самым жарким было 23 июня, был установлен температурный рекорд – 34,8 градуса.

Июль стал засушливым и жарким. Средняя температура превысила норму на 4 градуса, выпало около 43 мм осадков, что меньше половины месячной нормы. Сильные дожди прошли 15 и 17 июля, тогда выпало 16 и 10 мм осадков соответственно. Ночи стали теплее, чем в июне. Самой холодной была ночь 25 июля, температура составила 11,4 градуса. Жарче всего было 14 июля, днем воздух прогрелся до 34,1 градуса, как и в тот же день в 1951 году.

Август был жарким и дождливым. Средняя температура превысила норму на 3,1 градуса, выпало 110 мм осадков при норме 77 мм. По ночам воздух остывал до 8,2 градуса (25 августа). 18 августа температура поднялась до 30,9 градуса.

3 августа выпало 19 мм осадков, 11 августа – 13 мм, 12 августа – 25 мм, 18 августа – 21 мм.

Лето 2021 года в Московском регионе по осадкам не попало в число ни самых сухих, ни самых дождливых.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>