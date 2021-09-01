РИАМО - 1 сен. Временно исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали 5 заключенных, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа.

По данным следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Так, у заключенных появилась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию защиты, чтобы осложнить расследование уголовного дела. У заключенных также была возможность разработать план побега. В этой же камере находился и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля».

Помимо этого, врио начальника ИВС допустил то, что в открытом виде остались «кормушки» — двери камер для передачи продуктов.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе допроса. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, и в отношении сбежавших заключенных. Четверо из них задержаны.

До сих пор на свободе остается пятый арестант — Мавриди. За помощь в его поимке МВД объявило награду в 1,5 млн руб.

В Сети появилось видео побега арестантов в Истре>>