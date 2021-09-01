РИАМО - 1 сен. Введение дистанционного режима обучения в столичных школах не планируется, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Александр Молотков.

«Мы переходим на дистанционный формат, только если класс по причинам какого-либо заболевания уходит на карантин. Либо ребята, которые участвуют в спортивных соревнованиях или участвуют в сборах, для них дистанционный режим – в дополнение к очному», — рассказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что власти города будут стараться проводить экскурсии в очном режиме, так как для детей очень важно увидеть своими глазами культурные ценности, которые есть в Москве.

Посещение выставок и музеев будет проходить с принятием мер по разделению потоков учащихся, то есть различные классы и параллели будут прибывать в разное время. ​

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