РИАМО - 1 сен. Около 29 тысяч ребят 1 сентября сели за парты в школах Ленинского округа. Среди них свыше 4 тысяч - первоклассники. Еще более 14 тысяч детей пошли в детские сады, сообщает пресс-служба администрации округа.

Слова напутствия в адрес учащихся Развилковской и Мисайловской школ в День знаний произнесли депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, исполняющий обязанности министра туризма Московской области Алексей Шимко и глава округа Дмитрий Абаренов.

«К счастью, мы начинаем учебный год в очном формате, а это значит, что вы, будущие выпускники, проведете самый важный школьный год рядом с наставниками и друзьями», - сказал глава муниципалитета, обращаясь к одиннадцатиклассникам.

Вячеслав Фетисов отметил, что школу в поселка Развилка окончил двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со своей командой строит в Подмосковье самые лучшие школы. В них точно учатся и будут учиться будущие чемпионы, ученые, врачи, заслуженные профессионалы своего дела», - подчеркнул Фетисов.