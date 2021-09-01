РИАМО - 1 сен. В столице примерно 80% работников школ вакцинированы от коронавируса, за счет этого они не будут носить медицинские маски во время занятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

«Для работников пищеблоков, для сотрудников охранных предприятий, для работников, которые осуществляют клининговые услуги, масочно-перчаточный режим остается обязательным», — сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Министр добавил, что принятые в прошлом году меры продолжают действовать. В них входит разведение потоков учащихся в школе, за каждым классом закреплен свой кабинет. Дети ходят питаться в столовую поэтапно, при этом проводятся обязательная дезинфекция и уборка помещений. ​

Всего в День знаний в городские школы, детские сады и колледжи пошли 1,5 млн человек, из них 1,05 млн школьников, 100 тыс. студентов и 430 тыс. дошкольников.

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