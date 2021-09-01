РИАМО - 1 сен. В сентябре в Ленинском городском округе пройдут порядка 120 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению, в которых будут задействованы свыше 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках месячника под девизом «Нет наркотикам!» в школах, учреждениях культуры и спорта округа пройдут профилактические мероприятия: акции, интерактивные занятия, тренинги, молодежные диспуты, круглые столы, спортивные турниры, родительские собрания.

По традиции в Видном состоится фестиваль «Рок за здоровый образ жизни», флешмоб «Здоровым быть модно», конкурс рисунков на асфальте «Я рисую жизнь», выступление школьных агитбригад «Мы – за жизнь!», интернет-уроки «Будь здоров!».

Также совместно с сотрудниками полиции будут проведены межведомственные рейды в местах досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ; мероприятия по противодействию распространению в общественных местах и жилом секторе рекламы наркотиков.

Широкомасштабная антинаркотическая рекламная кампания будет осуществляться и в средствах массовой информации. Активное участие в профилактике немедицинского потребления наркотических средств примут представители общественных и молодежных организаций муниципалитета.

Антинаркотический месячник в Московской области проходит уже шестой год. Целью данного мероприятия является формирование у подростков негативного отношения к наркомании, токсикомании, курению и алкоголизму.