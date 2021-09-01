РИАМО - 1 сен. На сегодняшний день Москва является одним из главных смарт-городов на планете. 90% всех городских услуг ее жители могут получить онлайн — это один из лучших результатов в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2010 году я был в Сингапуре и с пиететом смотрел на цифровые технологии. Казалось, у нас такого никогда не будет. Прошло 10 лет, и Москва стала одним из главных смарт-городов мира», — сказал мэр в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, вся территория Москвы и все столичные дома оцифрованы.

«Система «цифровой двойник» — это куда круче, чем «Яндекс.Карты». Мы сфотографировали весь город, и можно сравнить, что было, что стало. Каждые полгода дроны фотографируют», — отметил градоначальник.

Отдельно Собянин затронул систему «Умный город». В столице более 160 тыс. видеокамер — во дворах, подъездах, местах массового скопления людей и образовательных учреждениях.

«Системы «Умный город» обычные москвичи бояться не должны, им она никак не угрожает. Но Москва — большой город, сюда приезжает много людей разных национальностей, но не все из них хотят честно работать. Часть из них – преступники, и вот именно им стоит бояться «Умного города», — резюмировал мэр.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит в России с 1 по 3 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню знаний.