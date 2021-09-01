РИАМО - 1 сен. В рамках пилотного проекта губернатора Московской области по созданию детских садов нового формата в Ленинском округе запущены три мини-садика более, чем на 200 мест. Уже 1 сентября они начали принимать малышей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие учреждения отличаются от обычных только тем, что расположены на первых этажах жилых домов или школ и занимают более компактную площадь.

Губернаторский проект позволяет в сжатые сроки организовать детский сад шаговой доступности и частично решить проблему в территориях с наибольшим дефицитом дошкольных мест.

«До конца года мы откроем еще 6 палисадиков на 340 мест в густонаселенных микрорайонам округа. Одновременно при поддержке правительства региона готовим программу, которая позволит если не ликвидировать, то минимизировать очередь в детские сады в Ленинском округе», - сообщил глава округа Дмитрий Абаренов.

В настоящий момент в муниципалитете строится и проектируется свыше 10 дошкольных учреждений. Большинство из них должны быть открыты в ближайшие два года.