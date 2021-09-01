РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Автоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары установили в 4 школах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Фандоматы для сбора вторсырья появились в школах №№18 и 20, Нахабинской СОШ №3 и Нахабинской гимназии №4.
В рамках экологической акции школьники в обмен на сданные упаковки будут получать баллы. Самых активных в конце года наградят ценными призами.
Проект по приему пластиковой и алюминиевой тары через фандоматы реализует АО «РТ-Инвест», входящее в состав госкорпорации «Ростех».
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