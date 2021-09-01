РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Автоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары установили в 4 школах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Фандоматы для сбора вторсырья появились в школах №№18 и 20, Нахабинской СОШ №3 и Нахабинской гимназии №4.

В рамках экологической акции школьники в обмен на сданные упаковки будут получать баллы. Самых активных в конце года наградят ценными призами.

Проект по приему пластиковой и алюминиевой тары через фандоматы реализует АО «РТ-Инвест», входящее в состав госкорпорации «Ростех».