РИАМО - 1 сен. Около 116 тыс. маленьких москвичей в этом году пошли в первый класс, а всего в столичных школах учится около 1 млн детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

«У нас рекорд в этом году, 116 тыс. первоклассников приходят в наши школы. К 1 сентября у нас вводится 6 садов и 19 школ, а до конца года еще будет около 42 школ и зданий для дошкольников», — сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что 430 тыс. детей в этом году пошли впервые в детский сад.

​Уроки в школах Москвы будут вести свыше 56 тыс. учителей. Всего в системе образования мегаполиса работают около 100 тыс. человек.