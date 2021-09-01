РИАМО - 1 сен. Замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что идет работа над сервисом, который позволит предотвратить случаи двойного голосования на предстоящих выборах, сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

Соответствующее заявление Качанов сделал на заседании ЦИК.

По его словам, члены УИК смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и не получил ли он уже бюллетень на другом участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что проблема двойного голосования проявилась в первую очередь на избирательных участках за рубежом. Поэтому сервис будет доступен как за границей, так и в тех регионах РФ, где будет организовано онлайн-голосование.

«Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно – они готовятся», – подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму в 2021 году пройдут в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. В электронном голосовании в этом году участвуют Москва, Курская, Нижегородская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.

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