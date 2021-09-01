РИАМО - 1 сен. Загруженность дорог столицы оценивается в 7 баллов из 10 возможных, к 19 часам заторы могут вырасти до 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

В центре города пробки образовались на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы, а также на улицах Тверская, Неглинная, Сретенка, Большая Полянка и других.

К 21 часу заторы на столичных дорогах снизятся до 5 баллов, свободными дороги станут после 22 часов.