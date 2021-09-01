РИАМО - 1 сен. Свыше 1,3 тыс. сотрудников столичной Госавтоинспекции обеспечивали безопасность школьников по пути в образовательные учреждения в День знаний, они также дежурили возле каждой школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы ГИБДД напоминали школьникам и их родителям о внимании на дороге и соблюдении правил дорожного движения.

В школы, детские сады и колледжи с началом учебного года пошли 1,5 млн человек, из которых 1,05 млн учеников школ, 100 тыс. студентов и 430 тыс. дошкольников.

Ранее учеников и учителей с Днем знаний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.