РИАМО - 1 сен. Перед началом нового учебного года сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью проинспектировали образовательные учреждения региона, чтобы обеспечить их безопасность, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Росгвардейцы с помощью техсредств охраны обеспечивают безопасность свыше 4 тыс. образовательных учреждений региона.

В ходе рейдов оценивалось состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности. Так, росгвардейцы проверили исправность камер видеонаблюдения, металлодетекторов и иных средств охраны. Особое внимание было уделено работе кнопок вызова экипажей групп задержания вневедомственной охраны.

В ходе проверок было выявлено 7 нарушений законодательства, которое регламентирует частную охранную деятельность. 7 работников ЧОО были привлечены к административной ответственности.

В рамках рейдов проверили всех владельцев гражданского оружия, которые проживают рядом с учебными заведениями. К административной ответственности привлечено 390 владельцев и изъяты 104 единицы оружия.

Как уточнил зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев, для профилактики сотрудники подразделений вневедомственной охраны постоянно проверяют работоспособности кнопок тревожной сигнализации.

«Дополнительно сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области проводятся инструктажи с работниками частных охранных организаций, которые отвечают за охрану учебных заведений. Обеспечение безопасности детей находится на особом контроле», – добавил Каратаев.