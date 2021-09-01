РИАМО - 1 сен. В трех аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском в среду днем отменили или задержали 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково 6 рейсов задержано, 4 отменено. В Домодедове 21 рейс задержан, 2 отменено. В Шереметьеве 4 рейса задержали, еще 6 отменили.

По данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский задержан 1 рейс, 8 отменено.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.