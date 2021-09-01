РИАМО - 1 сен. Свыше 1,3 млн жителей столицы решили проголосовать онлайн на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино 17-19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На этих выборах будет еще одна опция — дистанционное электронное голосование. Сегодня уже 1,3 млн москвичей записались для участия в электронном голосовании. Можно будет голосовать, находясь на даче или дома. То есть это совершенно другие возможности», — отметил мэр города Сергей Собянин во время марафона «Новое знание».

Он подчеркнул, что система безопасности и контроль над этой системой, в том числе анонимность, гарантированы.

Заявления горожане подали через портал mos.ru, а также портал госуслуг. Участниками онлайн-голосования могут стать все совершеннолетние зарегистрированные в Москве граждане России с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru.

Регистрация завершится 13 сентября. После этого проведут финальную проверку списков избирателей. Тех, кто выбрал электронное голосование, исключат из реестра голосующих на избирательных участках: они не смогут получить бумажный бюллетень.

За несколько дней до выборов подавшим заявления на участие в онлайн-голосовании москвичам придут уведомления о том, что они могут голосовать дистанционно.

Все участники онлайн-голосования получат возможность выиграть 10, 25, 50 или 100 тыс. призовых баллов, которые можно потратить на покупки в магазинах одежды и обуви, детских и спортивных товаров, товаров для дома, а также на посещение кафе и ресторанов. Один балл равен одному рублю.

Кроме того, в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» разыграют суперпризы — однокомнатные квартиры в Москве и автомобили.

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