РИАМО - 2 сен. Усадьба Кривякино находится в Воскресенске, сейчас она на реставрации, но для гостей открыт красивый парк, где живут 30 видов краснокнижных птиц.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, как дворянское имение получило такое корявое название, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

1:34 — 3:43 - Какие редкие птицы живут в парке усадьбы

3:44 — 5:08 - Почему у усадьбы такое корявое название

5:09 — 8:26 - Как купец незаконно завладел усадьбой в начале XIX века

8:27 — 11:10 - Месть художника и роман с «конюхом»

11:11 — 12:22 - Что за бодрящая трава растет в аптекарском огороде

12:23 — 17:44 - Про необычную роспись местного храма Иоанна Златоуста

17:45 — 20:13 - История пророчицы Нилы Московской

20:14 — 22:39 - Чем еще заняться в усадьбе

Кроме того, слушатели узнают о необычных росписях храма Иоанна Златоуста и историю почитаемой пророчицы - схимонахини Нилы Московской.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник» и национальный парк «Лосиный остров».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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