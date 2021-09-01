РИАМО - 1 сен. Открывшаяся в День знаний новая школа на 154 места в Луховицах оборудована видеонаблюдением с подключением к системе «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Расположена школа по адресу: поселок Газопроводск, ул. Центральная, участок 31А.

В образовательном учреждении установлено 40 видеокамер для обзора входных и въездных групп, прилегающей к школе территории, а также основных холлов и коридоров внутри здания.

Видеонаблюдение предназначено для обеспечения безопасности сотрудников и учащихся, а также для контроля уровня их дисциплины.

Система видеонаблюдения позволяет предотвратить незаконное проникновение на территорию посторонних лиц, контролировать на удаленном расстоянии все входы и выходы, вовремя обнаружить возникновение ЧС и найти виновных в случае совершения правонарушения или хулиганских действий.