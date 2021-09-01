РИАМО - 1 сен. Фестиваль «Цветочный джем» проходит в столице в четвертый раз, на 35 площадках гостей ждут 75 тыс. живых деревьев, кустарников и цветов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Московские рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты. А в торговых шале можно будет купить оригинальное варенье, джем и сувениры», - написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, 11 сентября, когда в столице будет праздноваться День города, все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов. Свои композиции можно будет сделать на 17 площадках фестиваля.

«Ждем москвичей на фестивале «Цветочный джем» с 1 сентября по 1 октября», - залючил мэр.

На Манежной площади можно полюбоваться «Красным садом», на переходе к площади Революции создана липовая аллея с цветниками и мини-розариями, в Столешником переулке – сад «Цветы Юга» и многие другие.

Фестиваль будет работать с ограничениями, введенными из-за пандемии Covid-19.