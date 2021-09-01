РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 сен. В связи с проведением плановых работ 2 сентября в нескольких населенных пунктах Домодедова отключат электроэнергию на 2 часа, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Электричество отключат в селе Добрыниха, деревнях Лониха, Максимиха, Степыгино в СНТ «Наладчик-Лонихам», Гальчино, Бурхино, Образцово, Пестово, Мотякино, Базулино.

Также света не будет в мкр. Востряково на улицах Заборьевская, Западная, Зеленая, Одинцовская, Пушкина, Совхозная, Чехова; в мкр. Барыбино на улицах Комсомольской правды и 2-я Вокзальная, в СНТ «Зеленый сад», «Металлист-2-Юсупово», «Климат Юсупово», «Сельский строитель-Юсупово», «Комплект», «Тайга-Пестово», «Пестово-Пестово» и «Прогресс Пестово».

Отключение электроэнергии займет 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.