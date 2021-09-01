РИАМО - 1 сен. В столице масштабные праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов», – написал мэр на своем персональном сайте.

В августе в столице завершилась гастрономическая ярмарка «Лето в городе». Ее посетили свыше 500 тыс. человек. На мероприятии гостям представили блюда регионов РФ, а еще кухни Турции, Бельгии, Англии, Испании, Италии и Японии.

За все время пандемии в Москве зафиксировано 1 568 767 случаев коронавируса. Бесплатно вакцинироваться от инфекции можно в городских поликлиниках или местах работы выездных бригад.

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