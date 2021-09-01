РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI в подмосковном Красногорске откроют 2 сентября фильмом о пути в большой спорт прославленной лыжницы Елены Вяльбе, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Со 2 по 7 сентября в Москве и Московской области пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. Из более чем 70 заявок в конкурсную программу было отобрано более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Кыргызстана, Сербии, Франции и других стран.

Все показы в рамках фестиваля в Москве и Московской области будут традиционно бесплатными для всех зрителей.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 2 сентября в 18:00 во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Фильмом открытия станет «Белый снег» режиссера Николая Хомерики, рассказывающий о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных.

Помимо Елены Вяльбе почетными гостями церемонии открытия станут президент фестиваля Ирина Роднина, глава городского округа Красногорск Алексей Спасский, генеральный продюсер фильма «Белый снег» Тимур Хван и креативный продюсер картины Марат Ким. Ведущими станут Дмитрий Занин и Софья Тартакова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 сентября в Доме кино. Гостей ждет интересная концертная программа и полное погружение в мир спорта. Все желающие смогут получить автограф от известных спортсменов и актеров и сделать фото в специально оборудованной фотозоне.