РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. АО «Мособлэнерго» в текущем году перенесет под железнодорожные пути участок кабельной линии электропередачи 6 кВ в поселке Томилино Люберец, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в районе пересечения Егорьевского шоссе с улицами Никитина и Кольцова.

В рамках программы капитального ремонта методом глубинного направленного бурения проведут переустройство участка кабельной линии протяженностью 258 м. Выполнение мероприятий по капремонту позволит повысить качество и надежность электроснабжения зданий, расположенных в районе прохождения кабеля.