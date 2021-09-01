РИАМО - 1 сен. В различных районах столицы начался ливень, по улицам текут потоки воды, передают корреспонденты РИАМО.

В Таганском районе из-за сильного дождя по улицам текут дождевые потоки. Порывы ветра также усилились. Машины обрызгивают с ног до головы пешеходов на тротуарах.

Пешеходам приходится перепрыгивать образовавшиеся лужи, местами они по щиколотку. А тем, кто не взял с собой на улицу зон, приходится прятаться от ливня под козырьками домов.

Ливень наблюдается в районе Проспект Вернадского. Люди достают зонты и прячутся от непогоды на остановках общественного транспорта.

Многие спрятались от ильного дождя в метро. В вагонах люди снимают мокрые куртки и сушат зонты.

Дождь пошел в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. На дорогах и тротуарах сразу образовались лужи. Немногочисленные прохожие прячутся от непогоды под зонтами или капюшонами.

В Москве в среду прогнозируется выпадение порядка 30% от месячной нормы осадков.

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