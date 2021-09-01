РИАМО - 1 сен. Обучение в «Школе фермера» Подмосковья в учебном сезоне текущего года пройдут свыше 40 слушателей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В День знаний открыла свои двери и приняла слушателей этого года «Школа фермера» в Коломенском аграрном колледже. На данный момент обучение начали 20 человек. Планируется проведение еще одного набора совместно с Тимирязевской академией. Всего в этом учебном году будет более 40 выпускников, на 10 слушателей больше, чем в прошлом году», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Учебный курс включает в себя теорию и практику. Занятия для слушателей проводят в очном и онлайн-формате.

«Учащиеся будут изучать фермерское дело по направлениям: растениеводство и пчеловодство. Курс включает 150 часов теории и 100 часов практики», - добавил министр.

По его словам, во время обучения слушатели освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, а еще смогут познакомиться с передовыми технологиями в области аграрной науки и пройдут производственную практику на лучших сельхозпредприятиях Подмосковья.

После завершения учебы выпускники школы получат документы гособразца о профпереподготовке.

«Школа фермера» - это образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий в 27 регионах России. В каждом регионе выбраны востребованные и перспективные на рынке направления сельского хозяйства. В Подмосковье - молочное скотоводство и овощеводство.