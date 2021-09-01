РИАМО - 1 сен. Недавно выписавшаяся из больницы после коронавируса певица МакSим (Марина Максимова) отвела на школьную линейку в первый класс свою младшую дочь Машу, сообщает Газета.ru.

Поклонники певицы были очень рады видеть звезду здоровой и улыбающейся. В официальной группе артистки в соцсети «ВКонтакте» они оставили теплые комментарии.

«Марина выглядит отлично. Первоклашку — с первой линейкой», — пишут поклонники.

Поп-звезда провела в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы больше месяца. Сейчас певица продолжает восстанавливаться от коронавируса дома.