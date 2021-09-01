РИАМО - 1 сен. Специальная акция, приуроченная ко Дню знаний, прошла в подмосковных школах по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В рамках акции всем ученикам начальных классов на праздничных линейках раздали мороженое.

Сладкое лакомство получили 115 тыс. первоклассников и 340 тыс. учеников вторых, третьих и четвертых классов во всех 1260 школах региона.

На упаковку мороженого нанесли поздравление от Андрея Воробьева: «Ребята и девчата, удачи вам и побед! Пусть ваши родители и учителя вами гордятся. С уважением, ваш губернатор».

Ребята смогли попробовать «праздничное» мороженое от компании «Чистая линия» - крупнейшего в Подмосковье производителя этого десерта. Ежегодно он выпускает порядка 18 тыс. т мороженого. Чтобы подготовить сладкие подарки для школьников, производителю потребовалось менее суток.

Всего в новом учебном году за парты подмосковных школ сядут 985 тыс. ребят.