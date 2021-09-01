РИАМО - 1 сен. Почти 60% наездов на детей-пешеходов в столице происходят по вине водителя из-за превышения скорости. Наезды случается на пешеходных переходах, происходят как на дороге, так и во дворах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

52% учеников добираются до школ пешком. К 1 сентября в городе проверили 600 школ с выходом на дорогу.

«В этом году около 1,5 млн детей идут в московские школы и детсады. Перед нами стоит важнейшая задача, на которой акцентировал внимание мэр Москвы Сергей Собянин, — быть к этому готовыми», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что к началу учебного года в мегаполисе всегда проверяют транспортные объекты.

«Вместе с коллегами из префектур и ГИБДД мы также проверяем дороги вокруг школ и детских садов — путь ребенка должен быть безопасным», — подчеркнул Ликсутов.