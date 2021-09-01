РИАМО - 1 сен. В районе дома №12 на Солнечной улице в городском округе Троицк женщина за рулем автомобиля Nissan сбила 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенка госпитализировали с ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту аварии, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Водителей призывают быть внимательными при приближении к пешеходным переходам: необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. В связи с началом нового учебного года значительно увеличилось количество детей в городе.