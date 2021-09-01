РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Благодаря предстоящей реконструкции производственно-складского здания в деревне Соболиха Балашихи появится почти 140 дополнительных рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на реконструкцию производственно-складского здания в деревне Соболиха. Застройщик – ООО «НАНОТЕКС». Площадь объекта составит 10,5 тыс. кв. м.

В настоящий момент на данном участке уже работает 3-этажное производство косметики (ватные диски, ватные палочки и влажные салфетки). На предприятии сейчас трудятся около 2 тыс. человек.

Реконструкция объекта подразумевает изменение внутренних помещений: будут оборудованы помещения для расширения производства, дополнительные комнаты отдыха и душевые для сотрудников.

По словам министра жилищной политики региона Инны Федотовой, благодаря реконструкции здания здесь появятся еще 139 дополнительных рабочих мест.

«Планируемый объем инвестиций на реализацию данного проекта составляет 10 млн рублей. Объект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – подчеркнула Федотова.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по номеру: 8(498)602-00-00.