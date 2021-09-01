РИАМО - 1 сен. В Дмитровском городском округе 3 сентября пройдет VII форум «Подмосковье. Здоровье», его участники обсудят планы развития медицины, частные проблемы жителей при получении медпомощи, вопросы по работе амбулаторно-поликлинического звена, сообщает пресс-служба Общественной палаты Подмосковья.

Организатором форума выступила Общественная палата Московской области при поддержке министерства здравоохранения и Главного управления социальных коммуникаций региона. Председателем форума будет зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Форум будет интерактивным, жители смогут задать вопросы руководству медучреждений округов и Светлане Стригунковой.

Участники форума обсудят планы развития медицины, частные проблемы жителей при получении медпомощи, вопросы по работе амбулаторно-поликлинического звена (поликлиники, амбулатории и ФАПы), оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой помощи и другие вопросы.

По мнению Стригунковой, форумы «Подмосковье. Здоровье» помогают выявить стратегические и тактические проблемы. Таким образом, представители муниципальных общественных палат расскажут о проблемах, которые были выявлены в рамках контроля медучреждений, а также анализа обращений жителей в приемные общественных палат и медчаты.

«Мы заслушаем основные проблемы городских округов в сфере здравоохранения, ответим на вопросы жителей, но главное, вместе найдем пути решения озвученных проблем», - сказал зампред Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты региона Евгений Мартынов.

По основным проблемам, которые прозвучат на форуме, будут даны поручения в ходе мероприятия. Помимо этого, по результатам форума Общественная палата региона подготовит итоговую резолюцию.

В работе форума примут участие около 150 участников, это жители, представители администраций, медучреждений и Общественных палат городских округов Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский.

На мероприятии будут соблюдаться антиковидные меры: пройти в зал можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода или 3-дневного ПЦР-теста.

Форум «Подмосковье. Здоровье» пройдет по адресу: Дмитровский округ, деревня Курово, вл. 74, отель «Свежий ветер» в конференц-зале на 2 этаже. Начало в 10:00.

Для тех, кто не сможет присутствовать на форуме, будет вестись онлайн-трансляция в ZOOM. Необходима регистрация.