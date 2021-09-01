РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. По решению совета депутатов Люберец в состав поселка Жилино-1 войдут четыре земельных участка, сообщил начальник управления архитектуры администрации округа Юрий Пантелеев.

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов, на котором обсудили внесение изменений в генплан.

«Были слушания с 20 мая по 20 июня, замечаний не поступило по включению земельных участков в границы населенного пункта Жилино-1. В настоящее время границы сельских лесов скорректированы», - сказал Пантелеев.

Он пояснил, что проект внесений изменений в генплан одобрен градостроительным советом Московской области.

Депутат Ирина Астахова отметила, что вопрос состоит не в том, что устранили пересечение сельских лесов, а в том, что изменения создают дисбаланс. По ее словам, в поселке Жилино-1 планируется прирост в 17 тысяч человек, а рабочих мест будет создано всего 4 тысячи.

Она попросила, чтобы информировали о слушаниях депутатов, к какому избирательному округу относятся обсуждаемые территории. Один депутат воздержался во время голосования, один проголосовал против. Остальные поддержали изменения.