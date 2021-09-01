РИАМО - 1 сен. Российские родители сэкономили на школьных тратах, средний чек составил 1152 рубля, и при этом экономить стали на детской одежде и обуви, сообщает Газета.ru.

Средний чек снизился на 26% относительно первой половины августа 2020 года.

Больше всего покупок отмечается в категории канцтовары, хотя ранее лидером были одежда и обувь. Общий средний чек одной покупки в магазинах канцтоваров в августе 2021 года составил 446 рублей, он почти не изменился по сравнению с прошлым годом.

Родители стали реже обновлять детский гардероб. На одежду и обувь к осени средний чек составил 1962 рубля, он снизился на 6% по сравнению с августом 2020 года.

В РФ выросли траты на книги. В среднем одна покупка в книжном магазине в августе этого года обходится в 928 рублей. Она оказалась на 3% выше, чем за 2-16 августа 2020 года.

Тройка городов, где было отмечено самое большое количество покупок канцтоваров, – Сочи, Рязань и Москва. Лидерами по числу покупок детской одежды и обуви стали Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. Книги же чаще всего покупали в в Москве, Чебоксарах и Тюмени.

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