РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. В подмосковной Балашихе началось устройство вертикальных конструкций первого этажа новой школы на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Ольгино, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство 4-этажной школы площадью 16,8 тыс. кв. м. ведется в рамках нацпроекта «Образование». Генподрядчиком на объекте выступает ООО «ИСК «Родина».

«На площадке строительства школы началось устройство вертикальных конструкций первого этажа. Строители армируют и бетонируют колонны на нескольких участках здания. Одновременно продолжается заливка стен технического подполья на других участках объекта», - говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по прокладке наружных инженерных сетей.

Согласно проектной документации, в здании школы разместятся современные просторные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории разместятся стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки.