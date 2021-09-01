РИАМО - 1 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что технология беспилотного управления тестируется на всех видах общественного транспорта столицы. Об этом собщает ТАСС.

Столичный градоначальник принял участие в марафоне «Новое Знание», который проходит по всей стране с 1 по 3 сентября. В его программе запланированы 100 часов образовательного контента.

«Очень модная тема - беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях», - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что за этой технологией будущее. Однако, по его словам, внедрение беспилотников не сможет радикально улучшить дорожное движение. При этом система все равно появится в столице.

Появление беспилотных машин такси, автобусов и рельсового транспорта возможно в мегаполисе к 2040 году.