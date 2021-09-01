РИАМО - 1 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что технология беспилотного управления тестируется на всех видах общественного транспорта столицы. Об этом собщает ТАСС.
Столичный градоначальник принял участие в марафоне «Новое Знание», который проходит по всей стране с 1 по 3 сентября. В его программе запланированы 100 часов образовательного контента.
Он подчеркнул, что за этой технологией будущее. Однако, по его словам, внедрение беспилотников не сможет радикально улучшить дорожное движение. При этом система все равно появится в столице.
Появление беспилотных машин такси, автобусов и рельсового транспорта возможно в мегаполисе к 2040 году.
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