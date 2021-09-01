РИАМО - 1 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что систему FacePay для оплаты проезда в городском метро запустят на всех станциях 15 октября. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Благодаря этому нововведению горожане получат возможность проходить на станции подземки, не используя проездные.

«С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — сказал Собянин.

На сегодняшний день система работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линиях метрополитена.

Столичная подземка является лидером по числу способов оплаты проезда, а Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров.

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