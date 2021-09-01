РИАМО - 1 сен. На прошедшей в Видном традиционной августовской педконференции муниципальными и областными наградами поощрены работники образования, показавшие наилучшие результаты в 2020-2021 учебном году. Семи педагогам вручили сертификаты на служебные квартиры, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Почетным знаком «За верность Подмосковью» отмечена директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина, посвятившая этому образовательному учреждению несколько десятилетий своей профессиональной деятельности. Передал награду депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов вручил сертификаты на получение служебного жилья педагогам. Он подчеркнул, что благодаря региональным и федеральным мерам поддержки в образовательных организациях округа закрепляются квалифицированные педагогические кадры.

«В прошлом году наши учителя подготовили 98 медалистов, по итогам ЕГЭ у нас 12 стобалльных результатов. Кроме того, двое педагогов вошли в топ-100 лучших учителей региона», - отметил Абаренов.

Он поблагодарил учителей и воспитателей за добросовестный труд и пожелал дальнейших успехов в новом учебном году.