РИАМО - 1 сен. За минувшие сутки в Московской области выявили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Балашихе (64), Пушкинском округе (43) и Красногорске (30), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Одинцовском округе выявлено 26 новых случаев Covid-19, в Чехове - 25, в Раменском округе - 23, в Подольске и Коломне - по 22, в Домодедове - 19, в Богородском округе и Воскресенске - по 17, в Мытищах, Наро-Фоминском округе, Серпухове и Щелкове - по 16, в Ивантеевке - 14, в Люберцах - 13, в Королеве, Жуковском, Химках - по 12, в Ленинском округе и Протвине - по 10.

В Солнечногорске подтвердили 9 случаев коронавируса, в Егорьевске - 8, в Истре и Долгопрудном - по 6, в Электростали - 5, в Орехово-Зуевском округе и Сергиево-Посадском округах - по 4, в Краснознаменске, Красноармейске, Лыткарине - по 3.

По 2 случая выявили в Дубне, Котельниках, Луховицах, Лосино-Петровском, Реутове, Павловском Посаде, Ступине. По 1 случаю - в Кашире, Дмитровском округе, Клину, Можайскском округе, Рузском округе, Озерах, Фрязине, Черноголовке, Шатуре.

Ни одного случая не выявили в Волоколамске, во Власихе, Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Дзержинском, Лотошине, Молодежном, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Шаховской, Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 422 826 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 799 человек. Выздоровели и выписались 364 990 человек.

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