РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин и его заместитель Ирина Кузьмина приехали в школу №2 микрорайона Ковровый, чтобы поздравить педагогов, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие наши учителя, родители, ученики, поздравляем вас всех с началом нового учебного года. Сегодня наши первоклассники увидят свою первую учительницу, обретут новых друзей, с которыми им предстоит долгий путь в страну знаний. Пусть новый учебный год принесет нашим ученикам много новых открытий, свершений и достижений», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что учебный год - это особая пора и для родителей. Он призвал их помогать своим детям, и результат не заставит себя долго ждать.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов вашим семьям. А нашим школьникам хочу пожелать успешной учебы, отличных оценок, верных друзей и, конечно же, насыщенной и интересной школьной жизни! Главной силой во все времена было и остается знание!» - отметил Жигалкин.