РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока истории в детском центре «Океан» назвал Северную войну Семилетней. Это заметил один из школьников и поправил главу государства. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Да, спасибо за поправку», — сказал Путин.

Президент выступил во Владивостоке в рамках марафона общества «Новое знание».

Ранее Путин заявил, что если бы не революция 1917 года и не распад СССР, то в современной России в настоящее время жило бы около 500 млн человек.