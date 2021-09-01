РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 сен. В ряде населенных пунктов Щелкова 2 сентября планируется двухчасовое отключение электроэнергии в связи с ремонтом электрооборудования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики Щелковского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проведут плановые работы по ремонту энергооборудования и опиловке деревьев вдоль кабельной воздушной линии 10 кВ. Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Двухчасовое отключение электроэнергии пройдет с 13:00 до 17:00 в населенных пунктах Назимиха, Назимиха-Парк, Литвиново, Трубино.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или уточнить по телефону «Светлой линии»: 8 (800)220-02-20.