РИАМО - 1 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский посетил среднюю общеобразовательную школу №4 в городском округе Воскресенск и поздравил школьников с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Министр обратился на школьной линейке к первоклассникам, другим ученикам и их родителям, а также к учителям с приветственным словом от имени губернатора и поздравлениями с началом учебного года.

«День знаний – значимый день в жизни каждого ученика и его родителей. Позади летние месяцы, за время которых первоклассники подготовились к школе, а остальные ученики хорошо отдохнули и набрались сил. Впереди – новый учебный год, который для каждого из вас станет интересным, насыщенным, откроет новые горизонты и наполнит важными знаниями», – сказал Воскресенский.

Особо министр обратился к первоклассникам: он пожелал им счастливого школьного пути, легкого и увлекательного обучения, а также крепкой школьной дружбы.

«Желаю, чтобы этот учебный год оправдал надежды каждого из вас и стал хорошей ступенью на пути к будущим достижениям», – отметил министр.

Глава Минсельхозпрода также угостил учеников мороженым и тортом.

В Подмосковье в среду 1260 школ открыли свои двери для 985 тыс. учащихся.