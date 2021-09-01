РИАМО - 1 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский посетил среднюю общеобразовательную школу №4 в городском округе Воскресенск и поздравил школьников с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Министр обратился на школьной линейке к первоклассникам, другим ученикам и их родителям, а также к учителям с приветственным словом от имени губернатора и поздравлениями с началом учебного года.
Особо министр обратился к первоклассникам: он пожелал им счастливого школьного пути, легкого и увлекательного обучения, а также крепкой школьной дружбы.
«Желаю, чтобы этот учебный год оправдал надежды каждого из вас и стал хорошей ступенью на пути к будущим достижениям», – отметил министр.
Глава Минсельхозпрода также угостил учеников мороженым и тортом.
В Подмосковье в среду 1260 школ открыли свои двери для 985 тыс. учащихся.
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