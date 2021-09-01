РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 сен. В среду в Королеве начала работу новая модельная библиотека. В день открытия библиотеку посетила министр культуры Московской области Елена Харламова, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Библиотека на Тарасовской улице, 9 в микрорайоне Текстильщик работает как семейный культурно-просветительский центр, где будет интересно посетителям любого возраста.

«Мы создаем условия для развития детей, и это наша обязанность, чтобы в каждом городе и селе дети имели возможность получать качественное образование», - сказала Харламова.

Гостям на открытии показали библиотеку, где создано комфортное пространство, обновлена мебель, приобретено оборудование для использования электронного читательского билета и современное цифровое оборудование. Читателям в выборе книг и записи в библиотеку помогает робот Нина, а в самой библиотеке работают 11 клубов по интересам и 4 кружка.

В IT-клубе занимаются в том числе и студенты Технологического университета, работают творческие направления, где дети вместе с педагогами создают книги по мотивам литературных произведений и занимаются прикладным творчеством.

Елена Харламова вместе с сотрудниками библиотеки и администрации пообщалась в прямом эфире с писателем Ринатом Валиулиным, посетила отделения библиотеки и вручила детям подарки в честь Дня знаний.

Артисты Театра юного зрителя показали сценки из жизни художников и писателей.